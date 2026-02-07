França: Lyon de Paulo Fonseca vence Nantes e soma a 12.ª vitória seguida
Afonso Moreira, avançado ex-Sporting, assistiu para o único golo da partida
Afonso Moreira, avançado ex-Sporting, assistiu para o único golo da partida
O Lyon de Paulo Fonseca atingiu o 12.º jogo consecutivo a vencer – o sexto triunfo consecutivo no campeonato – desta feita na visita ao Nantes, que contou com o guarda-redes Anthony Lopes entre os postes. Nos visitantes, Afonso Moreira foi titular.
Neste encontro da 21.ª jornada, o Lyon desbloqueou o nulo ao minuto 25, pelo médio Pavel Sulc, assistido por Afonso Moreira. O ex-Sporting leva nove assistências e seis golos em 28 partidas.
Sulc colocou o pé no sítio certo 😅#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #lyon #nantes #bacanaplay pic.twitter.com/eaVBysnPU6— sport tv (@sporttvportugal) February 7, 2026
Ainda que o avançado Endrick tenha sido expulso aos 61 minutos, a turma de Paulo Fonseca não consentiu o empate. Por isso, o Lyon é terceiro classificado com 42 pontos, a sete do líder Lens. Segue-se a receção ao Nice (13.º), a 15 de fevereiro (19h45).
Quanto ao Nantes, encaixou a quarta derrota consecutiva no campeonato e ocupa o 16.º posto – lugar de play-off de manutenção – a seis pontos de zona segura. Segue-se a visita ao Mónaco (10.º), na sexta-feira (20h05).