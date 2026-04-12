Após 10 jogos sem vencer, o Lyon de Paulo Fonseca levou a melhor na receção ao Lorient (2-0). Neste domingo, na 29.ª jornada do campeonato, o extremo Afonso Moreira (ex-Sporting) e o avançado Yaremchuk (ex-Benfica) foram titulares nos anfitriões.

Depois de o ucraniano inaugurar o marcador aos 49 minutos, assistido por Endrick, o médio Tolisso resolveu a contenda aos 56 minutos. De notar que Endrick e Tolisso foram apostas de Paulo Fonseca ao intervalo.

Assim, o Lyon retomou o quinto lugar, com 51 pontos, a um da zona Champions. Segue-se a visita ao PSG (1.º), no domingo (19h45). Por sua vez, o Lorient (9.º) recebe o Marselha (4.º) no sábado (16h).

Também neste domingo, o extremo Félix Correia (ex-Gil Vicente) foi titular na goleada do Lille em Toulouse (4-0), enquanto o lateral Tiago Santos (ex-Estoril) foi suplente utilizado.

Num encontro controlado pelo Lille, o defesa Meunier inaugurou o marcador aos 23 minutos. Na etapa complementar, outro defesa – Perraud – aplicou o 2-0 aos 50 minutos. Pouco depois, aos 55m, o avançado Matías Fernández-Pardo fez o terceiro do Lille. Por último, aos 88m, Giroud capitalizou um penálti.

Enquanto o Lille ocupa o terceiro lugar com 53 pontos, o Toulouse é 10.º, com 37 pontos.

Outros resultados

Nice 1-1 Le Havre.