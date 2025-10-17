Lyon
França: Paulo Fonseca reforça defesa do Lyon no Rennes
Regulamento da Ligue 1 permite uma contratação no mercado interno quando a janela de transferências está fechada
O Lyon anunciou a contratação, por empréstimo, do lateral direito Hans Hateboer. Ainda que a janela de transferências apenas volte a abrir em janeiro, o regulamento da liga francesa prevê que cada clube possa efetuar uma contratação no mercado interno. Assim, a equipa de Paulo Fonseca garantiu o empréstimo sem custos junto do Rennes.
De acordo com a imprensa francesa, o Lyon vai assegurar o salário do internacional neerlandês, de 31 anos. Contratado há um ano à Atalanta, Hans Hateboer fez 29 jogos pelo Rennes, o último a 20 de setembro.
