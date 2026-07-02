Emprestado pelo Dortmund ao Basileia em janeiro, Julien Duranville transferiu-se em definitivo para o Lyon de Paulo Fonseca, a troco de 5 milhões de euros, num negócio que contempla mais 3,5 milhões em objetivos. O vínculo é válido até junho de 2031 e o Dortmund reserva 20 por cento sobre uma mais-valia futura.

O extremo belga de 20 anos conseguiu dois golos e uma assistência em 17 jogos pelo Basileia. Antes, em 2024/25, fez um golo em 24 partidas pelo Dortmund.

Formado pelo Anderlecht, o avançado afirmou-se na equipa belga e transferiu-se para o Dortmund em 2022 a troco de 8,5 milhões de euros.