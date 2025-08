Após a derrota com o Bayern Munique na Allianz Arena (2-1), Paulo Fonseca abordou o futuro de Matic e a estratégia para reforços, estando próximo de contratar os médios Pavel Sulc – 24 anos, ainda vinculado ao Plzen – e Tyler Morton, de 22 anos e ainda no Liverpool.

Pavel Sulc, internacional checo, acumulou 20 golos e 15 assistências em 53 partidas na última época. Já em 2025/26, conseguiu três assistências e um golo em quatro jogos. Por sua vez, Morton cresceu no Liverpool, estreou-se pela equipa principal em 2021/22 e foi emprestado a Blackburn Rovers e Hull City entre 2022 e 2024.

Na última época, em cinco jogos pela equipa de Arne Slot, conseguiu uma assistência.

«O Morton é um médio de que gosto muito, com bom passe e confortável em momentos de pressão. Tem as características ideais para se encaixar na nossa ideia», disse Paulo Fonseca em conferência de imprensa. De acordo com a imprensa internacional, o acordo ficou selado nos 10 milhões de euros, com outros cinco milhões reservados a objetivos, e contrato até junho de 2030.

Também neste sábado, Paulo Fonseca adiantou que o Lyon procura um guarda-redes, apesar da contratação de Matt Turner.

Em Munique, o Bayern jogou de início com Raphaël Guerreiro, enquanto o jovem David Daiber, médio de 18 anos, foi lançado ao intervalo. O encontro ficou resolvido com o bis do francês Michael Olise. No Lyon, Afonso Moreira (extremo ex-Sporting) foi titular.