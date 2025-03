A atitude de Paulo Fonseca perante o árbitro do Lyon-Brest continua a dar que falar. Depois de Benoît Millot reagir, de o português pedir desculpa, de o Lyon confirmar a sanção interna e após as críticas do presidente da Federação Francesa, a “defesa” de Paulo Fonseca foi reforçada.

Em declarações à imprensa, José Fonte, defesa e capitão do Casa Pia, reiterou o caráter do treinador: «Sempre demonstrou ser uma pessoa respeitadora, educada e profissional. Todos aqueles que trabalharam e privaram com ele sabem isso. Foi uma situação anormal e excecional e tenho a certeza que nunca voltará a acontecer».

O tema foi também comentado por Darijo Srna, antigo internacional croata de 42 anos e atual diretor desportivo do Shakhtar Donetsk – emblema pelo qual Paulo Fonseca passou entre 2016 e 2019.

«Trabalhei com o Paulo e posso dizer que sempre foi um exemplo de profissionalismo. Era um treinador de alto nível e uma ótima pessoa, que sempre interagiu de forma positiva com a equipa técnica e os jogadores. Fiquei surpreendido com o que aconteceu, mas o futebol é um jogo emocional. Às vezes as nossas emoções levam a melhor», argumentou.

Quanto Tiago Pinto, o antigo dirigente de Benfica e Roma desdobrou-se em elogios a Paulo Fonseca.

«É uma pessoa íntegra, educada e muito serena. O acontecimento no jogo com o Brest em nada reflete a personalidade do Paulo, tendo este sido um caso isolado. Acredito que um conjunto de vários fatores excecionais tenham levado o Paulo a agir daquela forma. Do que conheço dele, estou seguro de que estará arrependido e se pudesse voltar atrás no tempo, não hesitaria. No futebol, as emoções por vezes levam-nos para situações inesperadas e depois arrependemo-nos, seguramente foi isso que aconteceu. O Paulo Fonseca é um ótimo profissional, um grande treinador e uma excelente pessoa.»

Por fim, Deco também abordou esta situação.

«O Paulo Fonseca sempre foi um profissional exemplar, dentro e fora de campo. Quem o conhece sabe do seu caráter íntegro, da sua paixão pelo futebol e do respeito que tem por todos os intervenientes. Situações de tensão acontecem no futebol, mas isso não apaga a sua trajetória de seriedade e compromisso», sublinhou.

Nesta quarta-feira, Paulo Fonseca, de 51 anos, vai apresentar-se ao Comité de Disciplina da Ligue 1, arriscando uma suspensão máxima de sete meses.