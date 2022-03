A seleção da Macedónia do Norte viajou para o Porto, onde vai discutir uma presença inédita num Campeonato do Mundo frente a Portugal, e por isso a motivação está em alta.

Mas se essa motivação não for suficiente, o primeiro-ministro do país elevou a fasquia, e de que maneira.

Já no avião que transportou a comitiva da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski desejou boa sorte aos jogadores e prometeu um prémio de 500 mil euros caso vençam a Seleção Nacional e garantam a presença no Mundial, isto segundo a imprensa local e num momento registado em vídeo.

Depois do triunfo surpreendente frente à Itália, a Macedónia do Norte joga no Estádio do Dragão uma presença história no Mundial 2022, na terça-feira. O adversário é Portugal e o apito inicial está agendado para as 19h45.