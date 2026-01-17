Madalena Aragão
Há 1h e 40min
Madalena Aragão confia em João Neves... mas será que devia?
Jovem casal alinhou na nova tendência das redes sociais
Madalena Aragão e João Neves alinharam na nova trend das redes sociais, mostrando que confiam um no outro. O desafio inclui uma garrafa de água na cabeça, uma bola e, lá está, muita confiança no outro. Madalena Aragão afirmou que confiava no namorado, mas será que devia?
