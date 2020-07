Gonçalo Guedes foi de férias com a namorada, Madalena de Moura Neves, após a conclusão da Liga espanhola. O internacional português partilhou uma fotografia ao lado da companheira e acabou por ser gozado por antigos colegas de equipas do Benfica e da seleção nacional.



Bernardo Silva, jogador do Manchester City, brincou com a pose de Gonçalo Guedes, que fez questão de mostrar os músculos. «Respira zezinho», escreveu o médio.



Já Nélson Semedo, lateral do Barcelona, deixou-se levar pelo clima romântico. «Love time», atirou Gonçalo Guedes. «Gueduxo», respondeu o amigo.