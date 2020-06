O Flamengo oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Jorge Jesus, tal como o Maisfutebol tinha noticiado e o próprio técnico tinha confirmado.



Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o Mengão recordou alguns dos melhores momentos do treinador português no clube durante o último ano, no qual conquistou cinco títulos, incluindo a Taça Libertadores.



«Deve ser muito ruim não ser flamenguista. Não quero saber como isso é», ouve-se Jesus dizer.



A pouco mais de um mês do final de contrato, Jesus prolonga o vínculo com o Flamengo até 2021, uma decisão justificada «pelas relações de amizade».