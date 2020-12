Depois de ter apontado o golo 750 da carreira, Cristiano Ronaldo foi homenageado pelo Juventus. Antes do pontapé de saída do dérbi de Turim frente ao Torino, o internacional português recebeu das mãos do presidente Andrea Agnelli uma camisola especial.



O dirigente da Vecchia Signora ofereceu ao avançado uma camisola com o número 750, em alusão à marca histórica que este alcançou.