Nelo Vingada é o novo diretor técnico da federação de futebol do Egito.

O acordo foi anunciado oficialmente pelo organismo, e formalizado na sede, depois das negociações num hotel do Cairo.

De acordo com a nota oficial, o português vai assumir a missão de «desenvolver uma estratégia técnica para as seleções nacionais e para as competições locais, em todas as fases e categorias».

Nelo Vingada, de 69 anos, estava desempregado desde 2019, ano em que treinou o Kerala Blasters, da India.