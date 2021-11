O Grupo I da fase de apuramento para o Mundial 2022 só vai decidir-se na 10.ª e última jornada.

A seleção de Inglaterra, que podia garantir já um lugar no Qatar, goleou em casa a Albânia por 5-0. Fez o que lhe competia num jogo que ficou resolvido bem cedo. Ao intervalo já vencia precisamente por 5-0, com golos de Maguire (9m), Harry Kane (18m, 33m e 45+2m, este um golaço de bicicleta) e Henderson (28m).

O golaço de Kane:

No entanto, os comandados de Gareth Southgate estavam dependentes de um tropeção da Polónia na visita à Andorra. O que, naturalmente, não aconteceu. A equipa de Paulo Sousa foi aos Pirenéus vencer por 4-1. Em superioridade numérica desde o primeiro minuto de jogo (Ricard Fernández foi expulso na primeira jogada), os polacos impuseram-se com bis de Lewandowski (5m e 73m) e ainda golos de Jozwiak (11m) e Milik (45+2m). Vales apontou o único tento de Andorra.

A Inglaterra é líder do Grupo I com 23 pontos, mais três do que a Polónia, que no pior dos cenários (e o mais provável) é relegada para o play-off de apuramento para o Qatar 2022. A 15 de novembro, os ingleses vão a San Marino e a Polónia recebe a Hungria.