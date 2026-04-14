O impacto de Artur Jorge no Cruzeiro foi imediato, de tal forma que o treinador renovou após três semanas no clube. O português foi oficializado na “Raposa” a 22 de março, com contrato até 2027, mas nesta terça-feira renovou até ao fim de 2030. Em quatro jogos, Artur Jorge triunfou sobre Vitória, Bragantino e Barcelona (Equador), além de perder com o São Paulo (4-1).

Assim, o Cruzeiro deixou o 19.º lugar do Brasileirão e é 17.º, o último posto da zona de despromoção, a um ponto do Corinthians (16.º). No calendário da “Raposa” segue-se a receção ao Univ. Católica – na quarta-feira (23h), para a Libertadores – e a receção ao Grémio (12.º), no domingo (0h30).