OFICIAL: Artur Jorge renova com o Cruzeiro até 2030
Português assumiu o comando técnico a 22 de março
Português assumiu o comando técnico a 22 de março
O impacto de Artur Jorge no Cruzeiro foi imediato, de tal forma que o treinador renovou após três semanas no clube. O português foi oficializado na “Raposa” a 22 de março, com contrato até 2027, mas nesta terça-feira renovou até ao fim de 2030. Em quatro jogos, Artur Jorge triunfou sobre Vitória, Bragantino e Barcelona (Equador), além de perder com o São Paulo (4-1).
Assim, o Cruzeiro deixou o 19.º lugar do Brasileirão e é 17.º, o último posto da zona de despromoção, a um ponto do Corinthians (16.º). No calendário da “Raposa” segue-se a receção ao Univ. Católica – na quarta-feira (23h), para a Libertadores – e a receção ao Grémio (12.º), no domingo (0h30).
𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟯𝟬! ✍️🇵🇹— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 14, 2026
Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas! 🦊💙
📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/9OWfefyrWS