Nélson Semedo foi campeão nacional nas duas épocas nas quais esteve integrado na equipa principal do Benfica. E o agora jogador do Barcelona assume que gostava de voltar a vestir a camisola do Benfica e, de preferência, quando ainda pudesse fazer a diferença, ao contrário do que diz suceder com outros jogadores.

«Também quero voltar numa fase em que possa dar tudo e ajudar, não voltar só para fazer cachê como alguns fazem», disse num programa da BTV.

Recorde-se que Nélson Semedo fez parte da equipa que conquistou o inédito tetracampeonato na história do Benfica, algo que apenas Sporting e FC Porto (duas vezes e uma delas penta) haviam alcançado. «Foi indescritível. Ser campeão pelo clube do nosso coração é uma satisfação enorme, é o realizar de um sonho.»