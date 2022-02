O central português Miguel Vítor acertou a renovação de contrato por mais um ano com o Hapoel Beer Sheva.

O futebolista de 23 anos vai ficar ligado ao clube israelita até 30 de junho de 2023.

Miguel Vítor falou da adaptação ao país e admitiu que «os primeiros tempos não foram fáceis».

«Tivemos dificuldades para encontrar casa. Para as meninas, também foi difícil na escola porque não falavam a língua. Quando as íamos buscar ao jardim de infância perguntávamos: ‘Como foi o dia? Brincaram muito?’. Elas respondiam: ‘Brincamos sozinhas, porque não conversamos com ninguém’. Como pai, sentes estas coisas no coração. Foi difícil nos primeiros momentos, mas, depois de alguns meses, tudo ficou perfeito.

«O tempo é muito bom e as pessoas são calorosas. Sentimo-nos muito bem com isso. É como em Portugal», acrescentou.

Miguel Vítor está no Hapoel Beer Sheva desde 2016 e esta temporada soma já 28 jogos realizados e quatro golos apontados. No emblema de Israel, jogo ao lado dos também portugueses Hélder Lopes e André Martins.

Formado no Benfica, o defesa conta ainda com passagens por Aves, Leicester e PAOK.