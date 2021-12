O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, perdeu na receção ao Sheffield United (1-0), após 11 jogos sem conhecer o sabor da derrota.

Logo aos três minutos, o francês Iliman Ndiaye apontou o único golo no Craven Cottage, que garantiu também o quarto triunfo consecutivo dos forasteiros.

Apesar do desaire, o Fulham segue na liderança do Championship, com 45 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Bournemouth. A formação de Sheffield está no 11.º posto.