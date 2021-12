O Fenerbahce anunciou, esta segunda-feira, a rescisão com o treinador português Vítor Pereira.

«Chegou-se a um acordo com o nosso técnico, Vítor Pereira, para a rescisão do seu contrato e os nossos caminhos separam-se. Gostaríamos de agradecer-lhe pelos seus esforços e trabalho até agora e desejar-lhe sucesso para o futuro da carreira», pode ler-se no comunicado do clube.

Na segunda passagem pelo emblema de Istambul, o técnico realizou 25 jogos, nos quais somou 11 triunfos, sete empates e sete derrotas.

O Fenerbahce é quinto classificado no campeonato turco, a um ponto dos lugares europeus e a 14 do líder, o Trabzonspor. Nas competições europeias, a equipa havia caído da Liga Europa para a Liga Conferência, onde vai defrontar o Slavia Praga no play-off.