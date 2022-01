O Ol. Lyon de Anthony Lopes - titular a tempo inteiro - venceu o Saint-Étienne (1-0) no arranque da 22.ª jornada da Ligue 1 de França.

O único golo do encontro foi marcado por Moussa Dembélé, aos 15 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Lyon subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com 31 pontos, enquanto o Saint-Étienne mantém-se na 20.ª posição, com 12 pontos.