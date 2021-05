Nuno Espírito Santo vai deixar de ser treinador dos Wolves no final da temporada, anunciou o clube.



O treinador chegou a Inglaterra há quatro anos quando os «lobos» ainda estavam o Championship, conseguindo recolocá-los de novo na Premier League. Na época de estreia entre os grandes do futebol inglês, o técnico português conseguiu qualificar o clube para a Liga Europa, tendo caído apenas nos quartos de final.



Apesar de ter contrato até 2023, o Wolverhampton e o técnico decidiram interromper a ligação «por mútuo acordo». Nuno Espírito Santo foi quinto treinador que mais tempo esteve no clube desde o fim da II Grande Guerra: venceu 95 dos 198.



«Primeiro, quero agradecer aos adeptos que tiveram um papel importante na transformação dos Wolves e às pessoas da cidade, que nos acolheram e fizeram-nos sentir em casa. Eu, claro, quero agradecer a todo o staff dos Wolves, pelo seu apoio e comprometimento diário. Mais importante, quero agradecer a cada um dos jogadores com quem trabalhei desde que cheguei pela lealdade, dedicação, capacidade de trabalho e talento. Foram eles que tornaram esta jornada maravilhosa. Domingo será um dia emotivo, mas estou tão feliz por ter os adeptos de volta ao Molineux e espero que possamos partilhar um último momento juntos, como uma matilha», referiu NES, citado pelo site dos Wolves.