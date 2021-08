O Petro de Luanda é um dos grandes do futebol angolano, mas não consegue ser campeão nacional desde 2009. Para voltar aos grandes títulos, o clube anunciou a entrada do treinador Alexandre Santos, de 44 anos e ex-Alverca.



Licenciado em ciências do desporto e mestre em treino de Alto Rendimento com a especialidade de futebol, Alexandre Santos tem uma carreira já longa e recheada de importantes experiências.



O treinador acompanhou José Peseiro durante várias temporadas (FC Porto, Sporting de Braga, Al Wahda, Al Sharjah e Al-Ahly) e esteve ainda em equipas técnicas no Caen (França), Estoril Praia, Estrela da Amadora e Vitória de Setúbal.



Em 2017/18 passou a treinador principal no Real Massamá e depois nas equipas de sub23 do Estoril-Praia e do Sporting, antes de abraçar o projeto do Alverca a meio da época 2019/20.



Seguem-se o Petro de Luanda e dois grandes objetivos: o campeonato angolano e a entrada na Liga dos Campeões africana.