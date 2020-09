Jorge Costa vai assumir o cargo de treinador do Gaz Metan, apurou o Maisfutebol.

O técnico português viaja esta quinta-feira para fechar acordo com o clube da Roménia, levando consigo para o novo projeto o adjunto que o acompanha desde 2010, Marco Leite.

O antigo defesa do FC Porto tinha outras possibilidades vindas da China e também da seleção da Guiné Equatorial, mas impôs-se a aventura num clube europeu e num país no qual já foi campeão. Na época 2011/2012, Jorge Costa levou o Cluj ao título nacional romeno.

Aos 48 anos, os últimos 14 como treinador, Jorge Costa vai assumir o 13.º projeto como técnico principal. Começou em 2006/2007 no Sporting de Braga, seguindo-se Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), AEL Limassol e Anorthosis no Chipre, Paços de Ferreira, seleção do Gabão, Sfaxien (Tunísia), Arouca, Tours (França) e, nas duas últimas temporadas, o Mumbai City da Índia.