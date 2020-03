É mais um exemplo do que as estrelas do futebol podem fazer no apoio à luta contra a pandemia global do novo coronavírus.

O internacional português Luís Nani, através dos seus parceiros da Feel Like Home, está a proceder ao empréstimo de casas a profissionais de saúde que delas necessitem como forma de apoiar a luta contra o surto da covid-19.

No seu Instagram, o jogador que alinha na formação de Orlando City da liga norte-americana de futebol, a Major League Soccer, deixou a mensagem de apoio: «Neste momento de necessidade não ficamos indiferentes, por isso, eu e os meus parceiros da @feelslikehomeportugal vamos apoiar todos os que estão na linha da frente no combate à Covid-19», escreveu.

Na foto que ilustra a publicação do jogador e que é também a imagem desta iniciativa, pode ler-se: «As nossas casas são agora a vossa casa». Nani salienta que esta parceria está a «disponibilizar apartamentos cedidos pelos proprietários para os técnicos de saúde que estão na linha da frente no combate e prevenção da covid-19».

A este projeto, que conta com o apoio de Nani, foi dado o nome de «Rooms Against Covid». O grande objetivo passa por fornecer condições de vida confortáveis para os profissionais que prestam assistência médica e ajudar a garantir que as suas famílias permaneçam protegidas da exposição à Covid-19.