A são e salvo depois de ter conseguido chegar à Roménia na manhã deste sábado após muitas horas de viagem de carro, Nelson Monte deixou uma mensagem no Instagram.

«Fora dias fortes e intensos! Mas graças a Deus correu tudo bem e estamos todos bem! Estou ansioso para chegar a Portugal e abraçar a minha família», começou por escrever na legenda de uma fotografia, na qual surge acompanhado de companheiros e outros elementos do staff do Dnipro-1 que o acompanharam na fuga da Ucrânia, invadida pela Rússia na quinta-feira.

O defesa-central português, até agora o único a atuar no principal escalão do futebol ucraniano, deixou ainda uma mensagem ao povo ucraniano e a colegas de equipa daquele país. «Também deixo o meu coração com o povo ucraniano e com os meus colegas de equipa! Vocês são uns heróis! Tenho orgulho em todos vocês!!! Obrigado por todas as mensagens de apoio que recebi! Foram foram uma força extra!! Obrigado», completou.

Na madrugada de quinta-feira, Monte teve de abandonar à pressa o condomínio residencial no qual vivia em Dnipro, altura em que a cidade o leste da Ucrânia começou a ser bombardeada. ««Peguei no telemóvel, na carteira e no passaporte e só trouxe a roupa que tenho no corpo», confessou no próprio dia em conversa com o Maisfutebol.