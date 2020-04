Hélio Sousa é visto como um milagreiro por estes dias no Bahrain. Depois de ter chegado sem nenhuma experiência a nível sénior de seleções, o português já venceu dois torneios asiáticos e prepara-se para levar o país ao primeiro Mundial.

«Conseguimos ganhar muitas coisas no passado recente, mas estamos à procura de mais. Trabalhamos arduamente para tornar o Bahrain competitivo em todos os torneios», começou por dizer, em entrevista à FIFA.

O antigo treinador dos sub-17 e sub-19 portugueses elogiou os seus jogadores e sublinhou o reforço da parte defensiva, fundamental para a conquista de vários títulos em pouco tempo.

«Conheci os jogadores num estágio em Portugal, em julho, antes do torneio [Campeonato Regional do Oeste Asiático]. Não tive tempo de explorar as capacidades deles a fundo, mas ganhámos o título do Oeste Asiático depois de menos de dois meses a trabalhar em conjunto. É um grande feito. Melhorámos a performance defensiva dos nossos atletas e eles responderam muito bem aos nossos métodos. Fizeram o que lhes mandei, nomeadamente contra o Irão, jogo em que tivemos o nosso melhor jogo na qualificação», admitiu.

Em segundo lugar no grupo de qualificação para o Mundial de 2022, Hélio Sousa garante que vai «fazer de tudo para garantir os nove pontos» que podem ser conquistados.

«Há nove pontos para agarrar e vamos fazer tudo o que for preciso para tentar conseguir os nove. Toda a gente na equipa assumiu a responsabilidade e trabalham arduamente pela seleção», garantiu.

Com a Taça do Golfo também conquistada, o técnico de 50 anos assume que a equipa está a passar por «algo único».

«Estamos a passar por algo único neste momento, mas temos de pensar na próxima fase. É um grande período para mim e para a minha equipa. Os jogadores foram fantásticos, apesar de todas as circunstâncias que tivemos de ultrapassar, porque são semi-profissionais», finalizou.