Abel Ferreira reconheceu que o Botafogo foi superior ao Palmeiras e aceitou a derrota por 3-1 diante da equipa do Rio de Janeiro. O treinador português salientou o «mérito» do Fogão, mas também considerou que a turma de Artur Jorge foi «feliz».

«Embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, acho que o adversário foi melhor e também feliz no jogo», disse o treinador luso, que recusou deitar a toalha ao chão, apesar da desvantagem de três pontos, a duas jornadas do fim do campeonato.

«Estamos a lutar para ser campeões. Ou já alguém é campeão? O campeão já está decidido?», questionou Abel.

«O Botafogo está com tudo para ser campeão, há quatro anos que investe para isso. Quando cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda divisão, em quatro anos está na final da Libertadores e a disputar o campeonato taco a taco connosco. O Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma. (…) Estamos na luta ainda. Botafogo tem tudo para ser campeão. Já desperdiçaram no ano passado e não acredito que vai desperdiçar de novo», completou.

Abel Ferreira também desvalorizou os insultos que ouviu na reta final, quanto substituiu Estêvão. A claque Mancha Alviverde chamou o português de «burro», mas o resto do estádio saiu em defesa do treinador.

«Uma pequena parte dos adeptos, mas viu o que todos fizeram? Isso mostra o carinho que têm por nós. Eu entendo. São muitos títulos juntos. Parece que o Palmeiras ganha sempre e vocês sabem que não é isso. Tem bons dirigentes, jogadores, recursos, mas a verdade é que hoje correu tudo bem com o adversário, mas ainda não há campeão», rematou.

Bicampeão em título, o Palmeiras, que ainda defronta o Cruzeiro e o Fluminense, precisa de vencer nas duas últimas jornadas e esperar um deslize do Botafogo, que tem pela frente o Internacional e o São Paulo, para conquistar o Brasileirão.