Abel Ferreira soube da morte da antiga campeã olímpica de voleibol Walewska Moreira de Oliveira (43 anos) após a derrota com o Grémio e, durante a conferência de imprensa, confessou estar «incrédulo».

O técnico do Verdão, que saiu visivelmente irritado durante o período de descontos, fez ainda uma reflexão sobre o sentido da vida. Apenas dois dias antes, Abel e Walewska estiveram à conversa e até trocaram livros.

«Quando me disseram, nem acreditei, fiquei incrédulo. Acho mesmo que não vale a pena chatear-me com futebol, tenho de desfrutar. Já vários treinadores me disseram isso, tive uma conversa com Ancelotti e adorei o que me disse. Falo com treinadores mais velhos e dizem-me que tenho de aprender a desfrutar o futebol e não levar tão a sério», começou por dizer Abel.

«Quando chegas ao final de um jogo destes, sais triste, irritado e recebes uma notícia destas... Tu pensas realmente qual é o verdadeiro significado da vida. Infelizmente, é nestes momentos que falamos da morte que nós pensamos realmente qual é a minha missão como homem, pai, filho. Questionas se vale a pena todo o sacrifício, toda a dedicação, estares longe da tua família. É duro», prosseguiu.

«Tive a oportunidade de falar com ela, era capitã de equipa. Trocámos ideias durante uma hora. Foi uma hora extraordinária de aprendizagem», lembrou o técnico português.

Walewska, que terminou a carreira no ano passado, morreu esta quinta-feira em São Paulo. As causas da morte não foram divulgadas.