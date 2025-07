O treinador português Abel Ferreira recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Municipal pela Câmara Municipal de Lousada, de onde é natural a sua esposa, Ana Xavier, que recebeu esta segunda-feira a distinção entregue pelo presidente do município, Pedro Daniel Machado Gomes.

Abel, que é natural de Penafiel, está em trabalho ao serviço do Palmeiras e não pôde deslocar-se a Portugal para ser homenageado em Lousada, onde tem habitação familiar há muitos anos.

«Em primeiro lugar, queria dar-vos um forte abraço, de grande carinho e muita saudade. É com muita honra, alegria e orgulho que recebo esta honraria da Câmara Municipal de Lousada e de todos os lousadenses», começou por dizer Abel, numa reação à distinção, dizendo que quem devia mesmo ser distinguida era a sua esposa.

«Quem devia receber esta honraria não devia ser eu, mas sim a minha esposa, que está aí [ndr: em Lousada], porque sem dúvida nenhuma, sem a ajuda dela, sem todo o apoio e sem todo o conforto, muitas vezes a remar sozinha... ela se calhar é que seria a indicada para receber esta honraria, uma vez que ela é lousadense de gema. De qualquer das maneiras, reforçar o orgulho desta homenagem. Sabem que não sou lousadense de gema, mas aprendi a gostar e a viver na vila de Lousada, onde tenho um carinho muito especial», concluiu Abel, de 46 anos, que está no Palmeiras desde 2020 e já treinou PAOK, Sp. Braga (equipa principal e a equipa B) e os juniores do Sporting. Como jogador, representou Penafiel, V. Guimarães, Sp. Braga e Sporting.

No currículo como treinador, Abel conta com duas Ligas brasileiras (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Supertaça Sul-Americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e três edições do Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024), títulos todos alcançados pelo Palmeiras. No Sporting, venceu o campeonato nacional de juniores. Como jogador, venceu duas Taças de Portugal e duas Supertaças, quatro títulos alcançados pelos leões.