A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, saiu em defesa de Abel Ferreira e recusou a ideia de que o treinador português é polémico.

«Para mim, o Abel não tem nada de polémico. É o melhor treinador do Brasil, um dos melhores do mundo. Ainda bem que está no Palmeiras e espero que continue aqui por muito, muito tempo», começou por dizer em entrevista à ESPN.

«O Abel é extremamente vitorioso, então tudo o que envolve o nome dele gera polémica e faz a pessoa aparecer. Eu digo-lhe: "Abel, não esquentes a cabeça com esse tipo de críticas". Quando estamos num clube da grandeza do Palmeiras, tudo o que fazemos aparece em demasia e as pessoas aproveitam-se disso», prosseguiu.

«Eu dou toda a liberdade ao Abel. Ele é um profissional extremamente sério, focado e trabalhador. Convivo diariamente com ele. O que falam dele não me importa. Sinceramente, não me importa, porque eu sei o trabalho que está a ser desenvolvido por ele no Palmeiras. É só ver os resultados», concluiu.

O técnico luso, de 44 anos, está desde 2020 no Palmeiras, clube onde já conquistou seis títulos, entre os quais duas Libertadores.