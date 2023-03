Ainda se desconhece o próximo selecionador brasileiro, mas Abel Ferreira continua a ser visto como um dos candidatos ao cargo. Raphael Veiga, pupilo do técnico português no Palmeiras, está concentrado com a canarinha e abordou essa possibilidade. Pelo meio, deixou alguns elogios ao treinador, visto no Brasil como muito enérgico na área técnica.

«Estou com o Abel todos os dias, conheço a personalidade e o comportamento dele. Em alguns momentos, determinadas situações no campo, pode exaltar-se, mas isso vem muito do quanto ele quer ganhar e quanto o expressa. Todas as pessoas são diferentes», começou por dizer aos microfones da TNT Sports.

«Conheço-o fora do campo e é totalmente diferente daquilo que muitas pessoas na imprensa acreditam: um tipo explosivo, bravo. Não, pelo contrário! É muito tranquilo, muito calmo. Passa muita confiança e segurança para cada um chegar ao pé dele e conversar com ele. Temos essa liberdade», prosseguiu.

«Se um dia acontecesse [ser selecionador do Brasil], a seleção brasileira teria muito a ganhar», rematou.