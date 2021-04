Depois de vencer com reviravolta o Guarani, a contar para o campeonato Paulista, Abel mostrou-se agastado com as críticas que recebeu pela utilização de uma esquema de três defesas nos dois últimos jogos.



«Espero não ter de responder sempre às mesmas perguntas. Já disse que jogo em vários sistemas. Na segunda parte precisávamos de mudar as dinâmicas. Espero não ter de falar sempre sobre a questão dos três centrais. É uma pergunta muito limitadora para quem vê futebol. Não olho ao 3x4x3, 4x4x2 ou ao 4x3x3, olho para a dinâmica. Para mim, o futebol é dinâmica, não números. Quer jogue com três centrais, ou dois médios defensivos, a intenção vai ser sempre montar uma equipa para ganhar», desabafou, em conferência de imprensa.



De seguida, o técnico português realçou a aposta que está a fazer nos jogadores mais jovens.



«Gostava que valorizassem a aposta que estamos a fazer na juventude. Estamos a encontrar oportunidades de eles vestirem este símbolo, que é pesado e que tem uma cor bonita. Eu gosto do verde e digo-lhes para jogarem com prazer, alegria e responsabilidade», concluiu.



O resumo do jogo: