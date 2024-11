Depois da vitória do Palmeiras por 1-0 frente ao Atlético Goianense, que colocou o «verdão» na liderança do campeonato, aproveitando o terceiro empate seguido do Botafogo de Artur Jorge, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, evitou mostrar entusiasmo com a condição atual e destacou o momento de forma do City como exemplo de que nem sempre é possível manter a regularidade.

«Faltam três jogos, não vou alterar nada. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor [Flamengo], ficámos fora da Libertadores com um finalista [Botafogo]... O Botafogo tem uma equipa brilhante, um treinador excelente e grandes jogadores. O mais importante é o próximo jogo e o próximo é o Botafogo. O mais importante é recuperar os jogadores, temos dois dias, tivemos três jogos seguidos e esta era a nossa final, agora faltam mais três. Vamos continuar, o jogo mais importante agora é o próximo, em casa, contra o Botafogo. Conseguimos a mesma pontuação do ano passado, temos de continuar a superar-nos. Respeito máximo ao Botafogo e terça-feira é mais uma batalha, faltam três», começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

«Acho interessante que ninguém fala do lado mental. Os jogadores sentem a pressão de ganhar, é preciso saber lidar com estes momentos. Quando casaram pela primeira vez, estavam todos à vontade? É como ir com um amigo a um restaurante? É diferente. Estamos três ou quatro anos na disputa, sabemos o que é. Acham que os jogadores são máquinas, mas eles têm emoções, têm um adversário. Nem o City consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. Quando o desempenho não está, os três pontos devem aparecer. É a resiliência que faz as equipas melhores do que as outras», acrescentou depois.

De relembrar que numa altura em que faltam três jornadas para acabar o Brasileirão, o Palmeiras e o Botafogo partilham a liderança do campeonato, ainda que os bicampeões estejam na frente por terem mais uma vitória. Na próxima jornada, Abel Ferreira e Artur Jorge encontram-se naquele que pode ser o duelo decisivo para o título.