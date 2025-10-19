O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, saiu derrotado frente (3-1) ao Flamengo. Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do «Verdão» deixou críticas à arbitragem, mas mostrou-se também orgulhoso pelo trabalho da equipa.

«Do árbitro não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que eu pensava da arbitragem nestes quatro anos», começou por referir.

No entanto, Abel Ferreira acabou mesmo por comentar alguns dos lances em que considera que outra decisão poderia ter sido tomada pela equipa da arbitragem.

«Na primeira oportunidade, podíamos não fazer o golo. Tínhamos um penálti claro e podíamos não fazer golo. Depois, o adversário aproveita bem uma situação e faz o golo. Temos outra situação a seguir em que na minha opinião há uma falta em cima do Roque, o árbitro não marca falta, uma falta em cima do Fuchs que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fuchs. Mas o árbitro assim entendeu», atirou.

De acordo com o português, o histórico com o árbitro não é o melhor. «Com esse árbitro as coisas não têm funcionado muito bem. Já me expulsou umas quatro ou cinco vezes… a forma como falou para os meus jogadores no fim, ele desligou o microfone», começou por referir.

Atirou, ainda, uma mensagem para fora: «Mas enfim, temos todos que melhorar. Eu, os meus jogadores, vocês [jornalistas] e os árbitros também», acrescentou.

No que toca ao jogo jogado, na opinião do técnico, o Palmeiras conseguiu jogar olhos nos olhos desde o primeiro segundo do jogo. Ainda assim, Abel reconheceu o mérito do Flamengo, que desde cedo começou a vencer.

«Jogamos olhos nos olhos e na minha opinião criando dificuldades ao nosso adversário desde o primeiro segundo, mas a eficácia também conta. O adversário, na primeira que vez que conseguiu ir [à baliza do Palmeiras], fez golo. Isso é fundamental. Mérito do nosso adversário».

Abel Ferreira comentou ainda os erros em alguns momentos de construção da equipa. Falhas que, dado o adversário, não podiam acontecer segundo o treinador. Ainda assim, o português enaltece o orgulho sentido pela equipa.

«Tiveram um penálti e fizeram um golo. A seguir quando estamos a propor jogo, há passes que não podemos falhar em função da qualidade do nosso adversário. Tivemos tempo e espaço para encontrar uma solução mais ao lado, mas o futebol é feito de erros e sou o primeiro que erro, estou para dizer que sinto orgulho do que minha equipa fez independentemente do resultado», concluiu.