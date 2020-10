O treinador português do PAOK Salónica, Abel, sublinhou ser treinador do PAOK e que não tem nada assinado com qualquer outro clube, nomeadamente o Palmeiras, do Brasil, país onde é notícia a possibilidade de assumir o comando técnico do ‘Verdão’.

«Não sei, vamos ver. Não sei. O jogo acabou agora, sou treinador do PAOK. Não sou eu que tenho que falar sobre isso [Palmeiras], eu tenho contrato com o PAOK, ainda não assinei nada, o jogo acabou agora, portanto não sou eu que tenho que falar», referiu, na conferência de imprensa após o empate ante o Granada, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

«Estou acima de tudo contente, identidade e dinâmica é isto que se vê nas nossas equipas, infelizmente não conseguimos traduzir em golo a nossa produção ofensiva», assinalou, logo a seguir.