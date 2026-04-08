Abel Ferreira recebeu dois processos disciplinares do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil. Em causa estão duas expulsões que o treinador português levou em jogos do Brasileirão.

O primeiro remete para o jogo frente ao Fluminense a 25 de fevereiro. Abel viu o vermelho direto no fim do encontro por «dirigir-se à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao 4º árbitro Luís Tisne de forma ríspida, agressiva, gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica».

Terá, ainda, afirmado o seguinte: «És cega. Não viste que o lateral era para a nossa equipa..., vocês nunca veem nada p...».

No relatório o árbitro alega ainda que Abel teve de ser contido pelo staff para deixar o campo. O Palmeiras, por sua vez, contesta essa versão.

O outro caso refere-se ao clássico frente ao São Paulo, de 22 de março, em que Abel viu o segundo amarelo e consequente vermelho já na segunda parte.

«Após a expulsão, o mesmo ofendeu-me com as seguintes palavras: ‘seu cagão’ e chutou a bola em sinal de protesto», escreveu o árbitro da partida no relatório.

Dados estes dois casos, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresenta os processos disciplinares citando o Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consiste em «assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva», que prevê uma suspensão de um a seis jogos.