O Palmeiras venceu o São Paulo (2-1) com uma reviravolta nos descontos, na última madrugada, mas Abel Ferreira teve de viver as emoções à distância, já que testou positivo à covid-19 recentemente.

Ora, logo no início do encontro no Morumbi, o adjunto João Martins foi apanhado pelas câmaras da transmissão televisiva ao telemóvel e, ao intervalo, até foi confrontado pelo árbitro Anderson Daronco, já que os regulamentos não permitem telefonemas para quem esteja ausente da ficha de jogo. No final do encontro, João Martins negou que estivesse em chamada com Abel.

«O árbitro, ao intervalo, veio falar comigo porque apareci nas câmaras ao telemóvel. Mas, se repararem, é em todos os jogos. A minha responsabilidade é fazer a conexão com os dois analistas que estão a ver o jogo lá em cima. Não é só quando o Abel está fora, é em todos os jogos. É proibido haver chamadas entre pessoas externas para as que estão dentro do estádio, na ficha de jogo. Faço isto em todos os jogos, a chamada era para os nossos assistentes», explicou.