Na última madrugada, o Palmeiras foi ao terreno do Mirassol vencer por 2-0, na quinta jornada do Campeonato Paulista, mas os golos só vieram na segunda parte.

Após a conquista da Supertaça do Brasil, Abel Ferreira rodou a equipa e Breno Lopes (68m) e Eduard Atuesta (90+3m) garantiram a vitória.

O Verdão lidera o Grupo D, com 11 pontos ao fim de cinco rondas.

Já o Flamengo, venceu por 1-0, graças a um golo de Pedro (68m), diante do Boavista, no Maracanã.

A equipa de Vítor Pereira lidera o Campeonato Carioca, com 14 pontos em seis jogos.

O Botafogo de Luís Castro, sem alguns dos habituais titulares, empatou a zero na receção ao Nova Iguaçu e é terceiro classificado com 10 pontos ao fim de cinco partidas.

Por sua vez, o Bahia de Renato Paiva até começou a perder na sexta jornada do campeonato Baiano, mas deu a volta e venceu no reduto do Barcelona, por 2-1.

Depois do golo de Everton Kanela (37m), Biel e Ricardo Goulart, aos 71 e 75m, operaram a reviravolta.

O Bahia lidera com 15 pontos em seis jogos.