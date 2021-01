Abel Ferreira mostrou-se muito feliz pelo apuramento do Palmeiras para a final da Taça Libertadores, após um jogo de muito sofrimento com o River Plate e no qual valeu à equipa treinada pelo português o resultado de 3-0 obtido no jogo da 1.ª mão na Argentina.

«Nós [Palmeiras], com os jogadores que tínhamos, demos tudo. Tivemos de sofrer, sim, mas a classificação foi fruto do que fizemos na Argentina. Foi um jogo em que poderíamos ter feito mais golos, pois as mesmas oportunidades que eles tiveram aqui, nós tivemos lá. Em duas mãos, deu 3 a 2 para nós», afirmou o treinador português em declarações à agência Lusa.

«Nós estamos em duas finais. No campeonato vamos grão a grão encher o nosso bolso e no final vamos ver o que nos toca. Eu não penso muito. Quero é desfrutar agora, [durante] 24 horas, valorizar esta final. Foi muito suada, custou muito, tivemos de escalar uma montanha muito grande. Amanhã temos de descê-la outra vez e preparar-nos para subir outra [montanha], porque não dá para estar sempre em cima do cume», referiu ainda.

Abel reconheceu que a derrota com o River Plate esta terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Portugal) foi uma das melhores da carreira e deixou elogios ao adversário e a Marcelo Gallardo, treinador dos argentinos. «O River [Plate] tem um treinador melhor do que eu. Tem também jogadores com grande experiência. Nos últimos cinco anos, eles estiveram nas semifinais, e ganharam a competição duas vezes. Mas quer para mim, quer para os meus jogadores, só há uma maneira de ganhar experiência (...), passar por isso. Por isso, hoje subimos a montanha, vimos a vista lá de cima e é muito boa. Agora, vamos descer outra vez, recuperar os nossos jogadores [e] ver a equipa que teremos para a próxima partida», concluiu.