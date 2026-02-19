Abel Ferreira tornou-se, esta quinta-feira, no quinto treinador que esteve mais tempo à frente de um clube brasileiro. Com cinco anos, três meses e 15 dias, o português ultrapassou Telê Santana, que esteve ao leme do São Paulo, entre 1990 e 1996, durante cinco anos, três meses e 14 dias.

No arranque da época, Abel tornou-se no primeiro treinador, desde Santana precisamente, a iniciar uma sexta época seguida no mesmo clube. Em igualdade com Oswaldo Brandão, o técnico luso é ainda o treinador mais titulado da história do Palmeiras, com dez conquistas.

A nível do «verdão», Abel já é o treinador que esteve mais tempo à frente do Palmeiras. Porém, a nível nacional há ainda quatro nomes acima.

Em quarto lugar está Flávio Costa, que esteve oito anos no Flamengo (entre 1938 e 1946). Henry Welfare, do Vasco da Gama, abre o pódio com dez anos e sete meses (entre 1926 e 1937). Em segundo está Lula, do Santos, com 12 anos e sete meses (entre 1954 e 1967). Em primeiro lugar está Amadeu Teixeira, que orientou o Américo Futebol Clube por 53 (!) anos – entre 1955 e 2008.

Com esta conquista histórica, Abel Ferreira foi surpreendido. O técnico de 47 anos recebeu uma menagem de Renê Santana, filho de Telê Santana. Ora veja o momento: