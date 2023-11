Abel Ferreira confessou recentemente que está desgastado devido ao ritmo intenso do futebol brasileiro e até ameaçou antecipar a saída do Palmeiras. Contudo, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Busi, garantiu que o clube quer renovar contrato com o técnico português.

«O Abel é um treinador muito intenso, ele dedica-se “30 horas por dia”. Evidentemente, isso traz um desgaste. Mas ele está muito feliz, está muito identificado com o Palmeiras, tanto ele como a equipa técnica. Vamos focar-nos agora no Brasileirão. O Abel tem contrato até o final do ano que vem, o nosso interesse é renovar esse contrato. O problema que ele colocou na conferência de imprensa não pode ser esquecido, é importante para o futebol brasileiro», disse o dirigente, à margem da gala do sorteio do Campeonato Paulista de 2024.

Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira, de 44 anos, já conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça e ainda a Supertaça sul-americana.

Recorde-se ainda que o Palmeiras é líder do campeonato brasileiro, que tem suscitado uma luta intensa no topo da tabela.