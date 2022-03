Abel Ferreira prolongou a ligação ao Palmeiras, anunciou o clube brasileiro.

O treinador português, que tinha contrato até dezembro deste ano, passa a ficar ligado ao «verdão» até ao final de 2024.

Abel chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 e desde liderou o clube de São Paulo até à conquista de duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça sul-americana e uma Taça do Brasil: foi ainda finalista finalista vencido do último Mundial de Clubes. Em 124 jogos, venceu 69, empatou 27 e perdeu 28.

«É como família que seguiremos em frente. Com cabeça fria e coração verde, tenho o prazer de dizer: se é para o bem de todos e felicidade geral da família Palmeiras, digo ao povo que fico», reagiu o técnico num vídeo no qual é passado em revista o ainda curto mas de enorme sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras.