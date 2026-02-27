A propósito da expulsão de Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, o “Verdão” contraria a versão apresentada no relatório do árbitro. Em comunicado, o clube do português reitera que o «relato não condiz com a realidade» e que Abel Ferreira não visou a árbitra auxiliar Fernanda Gomes Antunes, mas sim o quarto árbitro Luiz Tisne, mas sem «bater palmas de forma irónica».

A argumentação do Palmeiras tem por base o vídeo captado pelo departamento de análise.

«Abel aplaudiu o defesa Murilo antes de o cumprimentar. As imagens deixam claro que Abel em momento algum “teve de ser contido para deixar o campo”, como descreve o relatório. Demonstra que o árbitro não viu a discussão entre o treinador e o quarto árbitro – a decisão de expulsar o treinador foi tomada com base, exclusivamente, no relato feito por Luiz Tisne».

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 10 pontos, igualado com o São Paulo.