O treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, insistiu que a sua «realidade» é o Palmeiras, quando questionado sobre a eventualidade de poder vir a treinar a seleção de Portugal, o seu país natal, ou a seleção do Brasil, país no qual é atualmente técnico.

«O que posso dizer é que a minha realidade é o Palmeiras. Logicamente que quando vês o teu nome associado à tua seleção, portuguesa ou brasileira, logicamente que é um orgulho para ti, mas a minha realidade é esta, é o Palmeiras», começou por dizer, após o empate para o Campeonato Paulista, no sábado.

«É por aqui que eu quero estar. Já vos disse, não agora, mas quando cheguei: sou um treinador de projeto. A não ser que, se não ganhamos… Isto é o que acontece, regras iguais para todos, portanto é como digo: um orgulho, mas a minha realidade é o Palmeiras», concluiu Abel, que no passado recente já tinha respondido, sobretudo, a notícias que o dariam como sucessor de Tite na seleção brasileira.