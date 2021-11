O Palmeiras somou a segunda derrota seguida no Brasileirão e atrasou-se na luta pelo segundo lugar.



Depois de ter perdido no Rio contra o Fluminense, o campeão da América do Sul foi surprendido no Allianz Parque pelo São Paulo (2-0).



A equipa de Abel Ferreira ficou em desvantagem à passagem do minuto 25. Gabriel Sara arrancou pela direita, procurou o corredor central e atirou forte sem hipótese de defesa para Weverton. Um belo golo, diga-se.



Na segunda parte o Verdão acabaria por sofrer novo golo aos 61 minutos. Patrick de Paula perdeu a bola no corredor central e esta sobrou para Luciano que, em três toques, transformou o lance em golo - o remate à entrada da área passou por baixo do corpo do guarda-redes do Palmeiras.



Com este resultado, juntamente com o triunfo do Flamengo ante o Corinthians (1-0), o Palmeiras ficou a cinco pontos do Mengão.



Veja os melhores momentos do jogo: