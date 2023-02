O Palmeiras continua imparável no campeonato Paulista.



O campeão brasileiro derrotou, na última madrugada, o Inter de Limeira por 2-0 e chegou aos 17 pontos no grupo D do Paulistão fruto de cinco triunfos e dois empates.



A equipa de Abel Ferreira resolveu, de resto, a partida na primeira parte graças aos golos de Raphael Veiga, de penálti, e de Joaquín Piquerez (marcou de trivela). O Verdão podia ter chegado ao intervalo com um resultado ainda mais folgado não fosse o penálti desperdiçado por Dudu.



