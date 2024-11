O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu em casa com o Botafogo (3-1) e pode ter comprometido a luta pelo título. Na reta final do jogo, o treinador português não se livrou dos protestos, mas foi defendido pela maioria do estádio.

A claque Mancha Alviverde chamou Abel de «burro» quando o técnico tirou Estêvão – com queixas físicas – e lançou Gabriel Menino, aos 81 minutos. Após os insultos, os restantes adeptos criticaram a postura da claque e saíram em defesa de Abel, tendo entoado cânticos de apoio à equipa.

Ora veja: