A caminho do Mundial de Clubes, o Palmeiras lançou uma música que rapidamente se tornou viral.



Vários funcionários do Verdão, vitais no dia a dia do clube, juntam-se e dão voz ao tema e nem Abel Ferreira faltou à chamada conforme se vê no vídeo.



A música exalta os feitos mais recentementes e dão força ao campeão sul-americano para o Mundial de Clubes. A canção vai, de resto, ao encontro do lema que o treinador português sempre defendeu a importância de todos os elementos do clube.



O Palmeiras estreia-se no Mundial na próxima terça, contra o vencedor do embate entre o Al Ahly, do Egito, e o Monterrey, do México.



Pode ouvir a música e ver a letra:

Terminamos a preparação

E viajamos rumo ao Mundial

Bagagens cheias de motivação

E de uma fé sobrenatural

Com um propósito bem definido

Com gratidão pela oportunidade

O resultado será consequência

De toda nossa garra e vontade

Competir é a base de tudo

Depois vem o foco e a organização

Por fim toda vossa qualidades

Que demonstram com união

Jogaremos para ganhar

Cada jogo é uma final

Todos defendem e todos atacam

Com coragem e força mental

Dos atletas à diretoria

Da comissão à rouparia

Conquistamos o que conquistamos

Porque todos somos um

Do marketing à comunicação

Da cozinha à manutenção

Conquistamos o que conquistamos

Porque todos somos um

Do operacional à administração

Da segurança ao centro de formação

Conquistamos o que conquistamos

Porque todos somos um

Dos motoristas ao NSP

Do torcedor às torcidas

Conquistamos o que conquistamos

Porque todos somos um

O que nos trouxe até aqui?

O que nos fez conquistar?

Foi sermos uma família

E fazer do CT nosso lar

Acreditamos sem ver

Trabalhamos para o fazer

Essa sempre foi a nossa força

A força que nos fez vencer