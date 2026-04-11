O português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi suspenso por oito jogos pelo Tribunal Superior de Justiça Desportiva (STJD), na sequência das expulsões frente a Fluminense e São Paulo. A defesa do técnico luso já avançou com o recurso para reduzir o castigo e alega que o que foi escrito nos relatórios dos árbitros não corresponde ao que se passou.

O Maisfutebol teve acesso a imagens usadas pela defesa de Abel, que contrariam a versão dos árbitros.

Diante do Fluminense, Abel Ferreira foi expulso com vermelho direto e, por isso, apanhou dois jogos de castigo.

«Após o término da partida, expulsei de forma direta o treinador da equipa do Palmeiras por se dirigir à assistente número 1, Fernanda Gomes Antunes, e ao quarto árbitro, Luis Tisne, de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços. O mesmo bateu palmas de forma irónica e debochada (...) Informo ainda que, após a expulsão, o mesmo teve de ser contido por integrantes da sua equipa para deixar o campo de jogo», escreveu o árbitro no relatório da partida.

Ora, como é possível ver nas imagens, Abel (surge a partir dos 00:06 segundos no canto inferior direito, perto da linha do meio-campo) não teve um comportamento hostil perante a equipa de arbitragem. As palmas do técnico português foram para os jogadores da equipa do Palmeiras, segundo a defesa.

O treinador do Verdão contesta ainda a alegada falta de critério quanto ao que se passou no jogo com o São Paulo, em que foi expulso após ter visto dois cartões amarelos e não com vermelho direto. Ainda assim, deste jogo resultou o castigo de seis jogos de suspensão, que, juntando aos dois do outro encontro em que recebeu vermelho direto, perfazem o total de oito.

A defesa de Abel evoca outros casos do futebol brasileiro para contestar o castigo ao treinador, nomeadamente a suspensão de apenas 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, do Flamengo, por envolvimento num esquema de apostas.

Também foram apontadas situações recorrentes com outros treinadores do Brasileirão e que não foram sancionadas da mesma forma.

Apesar de reconhecer erros no comportamento, o treinador entende que nada justifica a dimensão do castigo.

Importa ainda dizer que Abel já esteve dois jogos fora do banco, ou seja, mesmo se o recurso não for aceite, terá apenas de cumprir mais seis jogos de castigo.