O Palmeiras venceu na tarde deste domingo o América Mineiro, por 2-1, em jogo da quinta jornada do Brasileirão.

A equipa comandada pelo português Abel Ferreira agarrou o triunfo mesmo no final dos seis minutos de compensação (90+6m), quando Willian bisou na partida, já depois de ter feito o 1-1, ao minuto 39. Antes disso, Geovane tinha marcado para os visitantes, aos 38 minutos.

Em cima do intervalo, o guarda-redes do Palmeiras, Jailson, também foi protagonista ao defender uma grande penalidade que, na circunstância, daria o 1-2 ao América Mineiro.

Com este resultado, o Palmeiras soma dez pontos em cinco jornadas e segue no topo da tabela, à condição no terceiro lugar.