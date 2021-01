O Palmeiras perdeu na visita ao terreno do Ceará (2-1) e sofreu a segunda derrota seguida no Brasileirão.



O emblema de Fortaleza construiu rapidamente uma vantagem de dois golos. Vinícius de Lima inaugurou o marcador para o conjunto da casa logo aos dez minutos e aos 29, o outro Vinícius fez o 2-0 de penálti.



O melhor que o Verdão conseguiu foi reduzir por Gabriel Veron a dez minutos do intervalo. Apesar de Abel ter mexido na equipa durante a segunda parte, não foi capaz de evitar novo desaire.



Nos outros jogos que começaram à mesma hora, o Internacional bateu o Grémio com reviravolta e reforçou a liderança do Brasileirão (2-1) enquanto o Flamengo perdeu contra o Athletico Paranaense (2-1).



Veja os melhores momentos do Ceará-Palmeiras: